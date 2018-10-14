〈台北都會〉丁要設原民營造機構 挨批恩惠式政見

2018-10-14

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨提出原住民政策，其中談到營造業外籍勞工變多，但是我們原住民身體比外籍勞工好、更有能力，他會籌設原住民營造業法人機構，讓原民承攬市府工程；原團對此批評，難道原住民只能做勞力密集工作？參選人不應該提出這種恩惠式的政見。丁守中則回應，這些政策都是經由原團反映的需求，國外也有類似作法。

原團批難道原民只能做勞力工作？

丁守中昨天在原住民後援會成立大會上公布原民政策，在經濟問題方面，丁表示，會籌設台北市原住民營造業法人機構，市府所屬機關學校、事業機關和市議會，工程金額一百萬以上者，保障十％的比例給原住民營造法人機構承攬。

另籌設原住民農特產品及文化產業運銷公司，讓原民在台北推廣家鄉的美味，未來市場和商圈興建，保留四％的攤位給原民經營。

原民文化保存發展方面，丁守中說，會繼續營運文山原住民文化運動園區、興設原民博物館和展演場所；制定原民學生就學方案自治條例和推動訓用合一的就業方案，提升原民競爭力；還會興建原民專案住宅與老人安養中心，讓大家老有所養，安居樂業；市府將來會增設原民會附屬機關，推動原民會全方位公共事務所需。

台灣原住民族政策協會執行長陳旻園說，營造公司作法把原住民刻板化，難道原住民在就業市場中，只有勞力付出嗎？族人也不完全從事勞力密集產業的工作，尤其外籍移工變多、搶走族人工作這樣煽動式的說法，若是參選人對於原住民的政見，他覺得滿可惜的。

丁指原團反映 學者說是特別保護措施

國立東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒則認為，這是特別保護措施，美國有少數族群基金補助貸款、幫助創業，不再是受薪階級，若原住民能從市府營造公司承包工程，聯合國稱之為特別保護措施，不算歧視弱勢族群。