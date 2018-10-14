〈台北都會〉北市府選前不做事？ YouBike先不漲

2018-10-14

〔記者黃建豪／台北報導〕深入台北市民生活的共享自行車YouBike，多達八成使用者租借時間都在半小時內，每次收費五元。然而，堅持使用者付費的台北市長柯文哲數度在市府內部會議，提出取消前半小時優惠五元補貼，等於租借半小時得付費十元，變相調漲，但交通局考量選舉，打算按兵不動，要拖到選後再討論，儼然與柯多次提到「難道選舉前不用做事，通通打坐就好嗎」的理念有所違背。

柯文哲想取消前半小時優惠 民眾反彈

民眾也反彈，楊小姐說，相較於oBike，YouBike收費比較高，不支持取消補貼。何先生也說，YouBike三十分鐘收十元，就快跟公車一樣貴，油價已經在漲了，怎麼連自行車也跟著漲。

YouBike初期為推廣使用，二○一五年三月以前半小時內租借免費，柯文哲上任後，同年四月基於使用者付費觀念調整優惠，改為前半小時收費五元，雖在標準的收費十元中，仍由市府補貼五元，但一度使得YouBike平均租借次數下降，隨著今年將YouBike納入公車、捷運轉乘優惠，並推出一二八○定期票，才變相恢復前三十分鐘租借免費。

曾說「難道選舉前不用做事 打坐就好嗎」

但柯文哲認為，購買一二八○定期票使用者，或搭乘捷運或公車後，一小時內轉乘YouBike都可前半小時免費，因此可評估不再補貼一般使用者，讓其他前半小時使用者正常付費十元。九月底舉行交通會報時，柯文哲又再次提及此事，卻因官員回應其他問題，而沒有後續討論。

交通局考量選舉 與市長理念有所違背

根據交通局調查二○一七年YouBike使用習慣分析發現，使用者租借YouBike在三十分鐘以內的比率提升到八十．三％、僅十九．七％租借超過三十分鐘，若收回優惠恐影響眾多使用者。

雖柯文哲曾說，不會因為選前怕被說是買票，就什麼都不做，但對於收回YouBike前三十分鐘補貼，交通局並不支持。交通局長陳學台說，這個方向還沒有實際討論過，且選舉到了，也不可能去提這個。