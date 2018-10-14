〈台北都會〉捐單車、愛心傘 各界送暖不落人後

2018-10-14

〔記者何玉華、林欣漢／綜合報導〕時序入秋、天氣轉涼，各界的愛心依舊暖洋洋，自行車新文化基金會昨天捐贈一五三輛自行車給新北市政府，鼓勵弱勢兒童、少年到戶外休閒運動；玖陸玖設計有限公司也贊助七十件T-shirt做為活動的團服。另外，國際聯青社台灣總會北區委會昨天捐贈二五○把愛心傘給基隆火車站；萬里市場昨也舉辦「多蟹（謝）日」活動，萬里蟹等海鮮優惠促銷，售得六一二○元捐給新北市社會救濟會報，幫助中低收入戶。

新北市府社會局與環宇國際文教基金會、新北市少年培力園、榮光育幼院共同設計自行車體驗活動，成立自行車社團培養青少年及兒少服務的利他精神，自行車新文化基金會捐贈一五三輛自行車，鼓勵弱勢兒少從事戶外休閒，捐贈儀式也邀請參與單車體驗的兒童、少年清潔玩具，讓舊玩具有了新生命。來自貧困家庭的「凡凡」，少有機會騎自行車到處遊玩，參加自行車社團活動後，有機會看看不一樣的人生風景，也增加與同儕互動的經歷，讓他相當開心。

國際聯青社台灣總會北區委會昨天捐贈二五○把愛心傘給基隆火車站，北區總監王旭統表示，氣候多變化，雨勢說來就來，提供愛心傘給未帶傘的旅客；基隆火車站長黃學甲呼籲民眾使用後要記得歸還，切勿占為己用。