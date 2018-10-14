〈台北都會〉母雞帶小雞 蘇貞昌：效率打造新新北

2018-10-14

〔記者何玉華、翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天與黨籍市議員王淑慧、市議員參選人戴瑋姍成立聯合競選總部，並成立泰山區、林口區的競選總部及後援會，都受到熱烈支持，他強調昔日的政績就是未來建設的保證，他會做事又有效率，一定打造更新更好的新北。

蘇貞昌上午先到永和區福和橋下的觀光市場拜票，一位煎蔥油餅的阿嬤擔心手油油，她又不想放棄和蘇握手的機會，用「手背」和蘇握手，留下有趣畫面，也讓蘇貞昌非常感動；另一位支持者繞了兩圈回頭再跟蘇握手第二次，蘇貞昌幽默地提醒說「多握一次就要多拉一票」。

行政院長賴清德繼日前到板橋區的「百工百業挺改革」活動幫蘇貞昌站台後，賴揆將於二十日再與蘇貞昌合體，晚上連趕三重、板橋兩大票倉陪同造勢。據了解，賴清德在二十日晚上的造勢晚會將首映賴、蘇合拍的競選廣告，在賴的故鄉萬里區拍攝，賴清德在廣告中提到「我的爸爸葬在這裡，這就是我的故鄉。」以新北市子弟的身分推薦蘇貞昌。

另外，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅和基隆市長林右昌也預計於十月二十七日齊聚新北，為蘇貞昌助攻。蘇貞昌說，這些首長都是「會做事連線」，告訴新北市民，要改變就要選擇會做事的人來當市長。

蘇貞昌昨天到鶯歌區出席客屬會會員大會，他表示當選後要增編客家預算、發揚客家文化、補助社團活動，並在客家人較多的捷運站打造客家意象，爭取浪漫台三線延伸到新北。