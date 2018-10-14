〈台北都會〉土城強拆合法廠房闢路？ 市府：還在審議

2018-10-14

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區永和街有一處擬變更為住宅區的工業區自辦重劃土地，有兩間合法廠房因為被劃入計畫道路範圍內，合計將拆除一百多坪，市議員林銘仁接獲地主及業者的陳情，批評市府未利用周遭的水利地，反而拆遷合法建物，嚴重損害民眾權益；市府城鄉發展局表示，此案仍在審議評估中，尚未決定拆屋。

林銘仁指出，受影響的兩間廠房是在一九九五年領有使用執照的合法建物，卻因周邊自辦重劃區將開發成住宅區，未來開闢計畫道路而面臨拆遷，這是財團變更工業區開發賺錢，政府徵收相鄰土地建物變更為計畫道路。

林銘仁說，兩間廠房的附近有水利地，地上沒房子，地主已遞出陳情函，案件正在內政部都市計畫委員會專案小組審議中，他建議市府將計畫道路移到水利地上，降低民眾的損失。

城鄉局指出，規劃計畫道路是考量整體道路系統的需求和完整性，在二○一一年一月公開展覽的土城都市計畫第三次通盤檢討草案中提列變更案，擬將部分工業區變更為道路用地，已收到地主的陳情函並做成會議紀錄，這條計畫道路經過交通局評估，有助於強化區域南北向對外路徑，並整合永和街的對外交通動線，對於民代建議將計畫道路位置向西側偏移，將邀集交通局、新建工程處等相關單位研商。