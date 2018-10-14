〈台北都會〉新店寶高工業區 將蓋200米橋樑接國3

2018-10-14

〔記者何玉華／新北報導〕新北市新店區第一公墓遷葬後開闢的寶高工業區，市府爭取到前瞻經費補助後將自行開發，表示可創造八千個就業機會，多位議員提醒周邊道路狹窄，擔心聯外交通成為發展隱憂；市府經濟發展局局長張峯源表示，將闢建約兩百公尺鋼構橋樑連接國道三號，減少地方交通的負擔。

公墓遷葬開發 創8000就業機會

新店區第一公墓位於國道三號與寶橋路之間的平緩坡地上，第一期遷葬面積約四．一公頃，屬於乙種工業區；經發局原本規劃標租土地五十年，徵求廠商興建工業廠房、廠辦，鼓勵朝智慧、綠能、太陽光電方向發展；標租案在二○一七年初送到市議會討論時，包括市議員王淑慧、許昭興、陳永福、陳儀君等人擔心為特定對象量身打造，而且開發的規範也不利於小型工廠，恐讓開發商坐收二房東之利，標租案及開發案因此暫緩。

經發局在今年爭取到前瞻計畫卅六億餘元補助，決定自行開發為智慧產業園區，張峯源表示，目前規劃兩間廠房、四棟廠辦，每棟約十層樓，總樓地板面積約三萬坪，估計招商兩百至三百家的中小企業進駐，以平價租金、只租不售的方式提供中小企業設廠，並輔導未登記的工廠轉型合法化，可望創造八千個就業機會，帶動區域發展。

避開繞行市區 預計12月動工

不過，由於附近的寶橋路狹小，附近又有許多新興社區，陳永福、劉哲彰、陳儀君等議員擔心交通、噪音的衝擊；張峯源說，聯外交通規劃在靠近東山國中的國道三號橋下，新闢約兩百公尺的鋼構橋樑連接國道三號，避開繞行市區，預計十月底發包設計，十二月動工。

另外，陳儀君也要求市府兌現當初遷葬時的萬坪公園承諾，張峯源表示，四．一公頃土地將空出五十八％的空間做為綠地，未來與第二期開發的面積整併後，可提供超過萬坪的公園綠地。