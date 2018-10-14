〈北部〉花蓮發重陽禮金 2226人有紅包

2018-10-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府發放九十歲以上民眾重陽節慶老禮金，縣內二千二百廿六位長者可拿到重陽節紅包！九十歲以上每人紅包一千元，超過一百歲的長輩有六十二人，可獲得紅包二千元，其中住在花蓮市的百歲人瑞萬鏡榮，早年投身軍旅、身體健康，他認為吃得簡單、生活規律就會長壽。

十月十七日也就是下星期三，是農曆九月九日重陽節。除了縣府發重陽禮金，各鄉鎮公所也會編列預算發放，可與縣府的禮金重複領取。花蓮縣截至九月底統計，六十五歲以上老人共有五萬一千六百三十六人，佔花縣人口比例十五．七二％。不過，花蓮縣政府所發放的重陽節敬老禮金並非從六十五歲開始發，依照縣府訂定的重陽禮金實施要點規定，只有在重陽節當天滿九十歲以上者才有領取禮金的資格。

縣府發放 90歲以上長者可拿

縣府民政處表示，重陽禮金年滿九十歲到九十九歲者，發放敬老禮金一千元紅包，人數共二千一百六十四人，由各鄉鎮市公所協助發送；至於滿百歲人瑞則每人禮金二千元，總人數六十二人，將由花蓮縣府派員專程致贈敬老禮金，且百歲人瑞也有總統府致贈的「敬老狀」、以及衛生福利部致贈的百歲人瑞「金鎖片」，表達祝福，禮金已從十一日起陸續發放，全縣共二千二百廿六位長輩符合發放資格。

住在花蓮市百歲人瑞萬鏡榮，今年已一○二歲，空軍士官長退役的他，與前總統府資政李國鼎先生同為建立我國國軍機械基礎先驅，平時喜好寫書法及雕刻，至今身體硬朗，全家五代同堂。他認為吃得簡單生活、規律就會長壽。他每天一早起床就到社區散步，妻子也已超過八十歲，夫妻倆相互扶持令人感動。

公所發放 通常70歲才具資格

由於花蓮老年人口比例愈來愈高，年過六十五歲還領不到重陽禮金，一般要超過七十歲才符合領取資格，平均「行情」七十歲以上每人三百元，花蓮市、吉安鄉則是七十歲以上每人五百元，有些財政狀況較好的鄉鎮則是有分級距「年紀愈大領愈多」，花蓮市就分成四個級距，部份鄉鎮如富里鄉是改送禮品。