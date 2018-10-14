〈北部〉（宜蘭）免費營養午餐 藍︰經費沒問題

2018-10-14

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，提出「吃飯免錢」學生免費營養午餐政見，被綠營抨擊是「騙局」；國民黨議會黨團昨回擊，民進黨做不到，就讓有能力的林姿妙來做。民進黨陣營表示「遺憾且可笑」，林姿妙如果有信心，應與陳歐珀一同政策辯論，接受縣民檢視，而非躲在代理人身後。

開源節流 把蚊子館轉虧為盈

國民黨宜蘭縣議會黨團昨召開記者會，書記長黃定和、縣議員林岳賢說，宜縣一年預算約二百三十億元，全縣國中小學與公立幼兒園，免費營養午餐經費約需兩．三億元，不過占總預算一％，如果縣府開源節流、把蚊子館、公共造產轉虧為盈，經費絕對沒問題。

縣議員黃浴沂、黃建勇指出，林姿妙推出「吃飯免錢」政見，是希望幫家長照顧孩子，不用為營養午餐奔波忙碌，不是民進黨講的「騙局」，相較中興文創隨便花就幾十億元，營養午餐經費對縣府預算不會造成排擠。

吳秋齡議員表示，林姿妙在羅東推動這項政策，很多家長在註冊前，小孩一個學期可省下四千多元午餐費，一年就近萬元，這是很有感政策，林姿妙要以羅東鎮經驗推廣到全縣，絕對有能力落實執行。

陳歐珀總部邀辯論 接受檢驗

民進黨縣長參選人陳歐珀競選總部回應，林姿妙陣營還是無法說明免費營養午餐所需經費要從哪裡來？一再迴避外界檢驗，講明就是「騙票」，「 縣政不該支支吾吾」林姿妙如果有信心，就應與陳歐珀辯論，接受縣民檢驗。

陳歐珀競選總部重申，縣長參選人要誠實面對檢驗，財政相關政策更不能打迷糊仗，林姿妙不敢上火線，找幾位議員虛應了事，對縣政毫無理解，預算有排擠效應是財政常識，「免費營養午餐預算，不會排擠其他預算」，這種說法是「說謊詐欺」。

陳歐珀陣營質疑，林姿妙說「開源節流」，卻不能說明如何開源節流？也沒辦法說清楚，她擔任羅東鎮長八年，「開了什麼源？節了什麼流？」只會迴避質疑，不敢面對問題。