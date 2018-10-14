〈北部〉（宜蘭）諷林姿妙 賴清德：陳歐珀絕對會批公文

2018-10-14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀溪北聯合競選總部昨成立，行政院長賴清德到場站台，他指出，陳歐珀如果當選縣長，能馬上投入縣政工作，絕對看得懂公文，也能夠批公文；暗諷國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙意味十足。林姿妙陣營回應，民進黨只會打「烏賊戰」，實在沒什麼好回應的。

陳歐珀與民進黨宜蘭市長參選人江聰淵溪北聯合競選總部成立，逾三千名支持者湧入搖旗吶喊，「江聰淵凍蒜、陳歐珀凍蒜」震天價響。賴清德說，陳歐珀是認真打拚的公務員，當選縣長，捲起袖子就能投入縣政工作，絕對看得懂公文，能夠批公文，推動縣政工作。

賴大讚陳爭取經費 建設宜蘭

賴清德指出，競選對手掛起看板，批評陳歐珀「立委做七年，建設沒半項」，其實陳歐珀光爭取宜縣自來水管汰舊換新，就爭取十六億元經費，加上高壓電桿地下化、宜蘭橋改建以及種種治水預算，至少超過六十億，陽醫二期擴建計畫經費，行政院也會給予支持。

吃飯免錢政策 批對手不懂

代理縣長陳金德則質疑林姿妙「吃飯免錢、讀冊免錢」政策，他說，宜縣整年總預算兩百多億元，扣掉人事預算與法定預算，縣長僅剩約十五億元可以動用，如果要施行林姿妙的政見，要花三．五億元預算，占可動用預算二十五％，絕對不是一％，林陣營根本是不懂。

點名林姿妙有地下縣長

陳金德也批評，他啟動縣內十九個都市計畫通盤檢討，很多土地要徵收，林姿妙後面操盤縣長選舉的是國民黨前立委楊吉雄，未來林若當選，「地下縣長」會是楊吉雄，這些都市計畫案，恐怕都會在楊吉雄家裡決定。

陳歐珀說，他長期在地方和中央服務，加上民意代表歷練，有信心「抓緊民意」，他了解雪隧通車已十二年，未來縣政需要新的方向，他提出「活力宜蘭進步新政」的縣政願景，要把宜蘭發展為生活及運動大縣。

林陣營：民進黨只會打烏賊戰

林姿妙陣營則說，民進黨是「一天一抹黑」，先是栽贓林姿妙不會批公文，又質疑「營養午餐免錢政策」，現在又跑出楊吉雄操盤選舉是「地下縣長」，面對這樣的烏賊戰，實在沒什麼好回應，林姿妙競選總部主委是前立委林建榮，不是楊吉雄，選民應有足夠的智慧判斷。