〈北部〉（苗栗）愛心便當顧獨老 19年送出103萬個

2018-10-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣協和慈善基金會以照顧長輩為宗旨，十九年來已送出一○三萬個愛心便當，溫暖獨居長輩的胃，基金會昨天再邀請長輩出門，在志工陪伴下聽音樂、看表演，基金會創辦人林光清還致贈參與的八十三名長輩每人一千元紅包，祝福長輩們都能身體健康、長命百歲。

協和基金會送暖 小英曾來當志工

協和慈善基金會於二○○一年創立，送餐給頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉獨居或弱勢老人，起初基金會採外購，但為了讓長輩吃得更健康、更衛生，基金會隔年打造中央廚房為長輩烹膳，由志工將熱騰騰的便當專送到府，累計已送出一○三萬個愛心便當。蔡英文總統於二○一三年當選總統前，也曾擔任一日志工，與志工媽媽一起打菜、包裝愛心便當。

林光清說，基金會以照顧長輩為宗旨，便當不僅僅代表飽餐一頓，而是將一份溫暖交到獨居長輩手上，而被溫暖包圍的長輩，自然更能健康長壽。

林光清說，獨居長輩們缺少陪伴，據醫療資訊報導，「話聊」是對長輩最好的保健方式，讓長輩接觸人群，有談天說地的機會，都有助於長輩身心更加健康，所以在重陽節前，透過舉辦活動，邀請長輩出門聽音樂、看表演。

活動昨天在林光清的老家、頭份市蘆竹湳社區辦理，安排竹南國中的國樂團，苗栗高商、苗栗農工熱舞社的表演，林光清也致贈參與的八十三名長輩，每人一千元紅包，祝賀長輩身體健康長命百歲。