〈北部〉耗資9千萬 苗栗縣立體育場大修

2018-10-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣立體育場自一九七九年啟用至今，使用近四十年，除提供縣民休閒運動空間，也舉辦過全民運動會、全中運等大小賽事，但因老舊出現地板漏水、龜裂及觀眾看台鋼筋裸露等問題，衍生使用者安全疑慮，縣府爭取中央補助、加上自籌共近九千萬元，昨天動工改善。

使用39年 鋼筋裸露、地板漏水嚴重

苗栗縣立體育場面積約五公頃，主要提供田徑項目運動、競賽使用，另也供劍道、跆拳道、木球、槌球運動使用，觀眾席可容納約一萬五千人，是苗栗縣大型運動賽事的舉辦場地。但啟用迄今近四十年，缺乏整體性修繕，外觀長青苔、大雨就漏水、地板積水，出現安全隱憂，也讓縣民感嘆「這真的是縣立規格的體育場嗎？」

縣府提報前瞻基礎建設計畫，獲得中央補助七千六百萬元補助，加上縣府自籌近一千三百萬元，總計近九千萬元，將縣立體育場改頭換面。

看台與內部修繕動工 跑道也將整建

改善工程昨天動土，分兩階段施工；第一階段為體育場看台及內部修繕，包括全場配電及網路系統整合、體育場外牆粉刷及廁所改建成友善無障礙空間整建，預計一百廿個工作天完成，第二階段為田徑跑道工程，預計一年完工。

縣府教育處表示，田徑跑道施工時，體育場將封閉，請民眾至其他運動場地，如苗栗農工或聯合大學等場地活動，若有比賽需求，則另以苗栗巨蛋體育館、聯合大學體育場等辦理。

開工動土典禮，由縣長徐耀昌、議員胡忠勇、湯維岳、教育處長徐永鴻、苗栗縣體育會總幹事謝鈞拔等等共同焚香祝禱工程順利後，吉時動鏟開工。