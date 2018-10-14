〈北部〉打造特色商店街 鄭文燦允訂自治法規

2018-10-14

〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾到日本旅遊，除了觀光景點、購物中心，聚集當地特色小店與攤商的「商店街」也是旅遊重點，如北海道札幌「狸小路」、東京「阿美橫町」都讓人印象深刻。市議員黃景熙在會期時多次提出建立桃園特色商店街的要求，由於事涉法規問題，市長鄭文燦指示經發、都發、交通、工務等局成立專案小組，就法規面和營建署討論，制定桃園市自治法規。

鄭文燦說，日本很多商店街都很有特色，包含商圈核心、結合傳統與現代及雨遮天幕等，且是從興建之初就開始規劃，因此道路平整、街道一致，這是日本商店街的優勢。由於台灣目前建築法規沒有明確授權，因此雨遮天幕並不合法，也使得全台沒有一處合法的商店街，連台北市華西街都不合法；未來桃園若訂定自治法規，桃園先做，也會帶動其他縣市跟進。

黃景熙說，日治時期桃園最熱鬧的地點，就是以桃園街大廟口與博愛路為中心，博愛路素有「桃園西門町」之稱，包括老街百年品芳食堂、桃園首位現代舞蹈家簡子愛、源成糕餅、藝術攝影日光照相館、傳承三代的健民潤餅、桃園僅存的手工旗袍鴻翔旗袍行等，訴說著博愛路的往日風華。

黃景熙表示，博愛路騎樓雖已整平，但力道仍嫌不足，應該要參考日本經驗，建議打造為桃園第一座最具特色的商店街，重拾大廟風華。