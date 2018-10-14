〈北部〉尋龍傳說巨龍升空 國際好手箏霸

2018-10-14

〔記者許倬勛／大溪報導〕首屆桃園國際風箏節昨、今兩天在大溪中庄調整池登場，第一天就吸引兩萬遊客前來，活動邀請德國、紐西蘭、日本等十五組風箏團隊參加，逾百位好手齊聚大展身手。現場近千風箏冉冉升空，其中，長六米的桃市吉祥物「ㄚ桃、園哥」風箏一出現，遊客直呼「卡哇伊」，並捕捉吉祥物難得的「空中照」，德國風箏大師羅夫也秀出十二米綠色巨龍風箏。

風箏節 吉祥物ㄚ桃、園哥也現身

五十八歲羅夫是德國知名風箏創作者，擅長創作獨特的飛禽走獸風箏，一九九六年設計的龍蝦風箏被譽為驚奇之作，榮獲國際創意大師獎，近幾年常受邀至各國舉辦的風箏節演出，昨天他帶來迪士尼電影《尋龍傳說》中的十二米綠色巨龍艾利特風箏，巨龍乘風扶搖直上，相當霸氣，羅夫細膩的操作技驚四座，獲得民眾一致好評。

羅夫說，大溪中庄調整池景觀土丘地勢較高、氣流穩定且視野絕佳，很適合做為施放風箏的場地，即使操演巨型風箏也不易受到風阻、亂流等影響，桃園市民真的很幸運，希望大小朋友一起來體驗「放風」樂趣。

台日團隊用風箏在空中秀圖案

觀光旅遊局長楊勝評表示，不讓羅夫綠色巨龍風箏專美於前，紐西蘭、新加坡、台灣等隊也準備廿五米長的飛龍風箏迎戰，上演「巨龍『箏』霸戰」；另有台灣8+特技風箏隊聯手世界冠軍日本Airrex風箏隊，以精湛操作技巧在空中依序排出「Love」、「愛心」、「桃園」等圖案，秀出「桃園愛」。

此外，國際風箏節會場設有專業選手區、觀賞區及體驗區，歡迎遊客攜帶風箏前來體驗，現場打卡還有機會獲得活動主題紀念風箏，每天限量兩百個，送完為止。