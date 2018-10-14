〈北部〉拉拉山園區入口坍方 休園搶修

2018-10-14

〔記者許倬勛／復興報導〕復興區拉拉山自然保護區入口處道路，昨早七點半突然發生大面積坍方、路面隆起位移，汽、機車都無法通行，只能徒步進出，所幸當時園區內還未有遊客，沒有人車因此受困或受傷，林務局宣布即起休園至道路修復為止；負責養護的市府工務局緊急調派機具搶修、填補裂縫，預估兩週內可完成。

研判連日大雨導致 緊急填補裂縫

林務局表示，過去休園原因多為豪大雨或降雪等預警性封閉，因入口處坍方而休園是第一次；居民指出，昨早經過園區入口處時，發現路面出現巨大裂縫，目測約有卅至五十公分寬，綿延卅至四十公尺，路面隆起約五十公分且嚴重位移，彷彿地震來襲一般，正要進入園區的遊客，都被眼前的景象嚇壞。

居民表示，坍方處位於桃一一六線上，廿多年前此處曾施作道路拓寬工程，裂縫最大處就位在施工段，懷疑是當初施工品質不佳所致；對此，工務局解釋，道路拓寬或銜接會有接面縫隙，山區水氣豐沛、降雨頻繁，水體容易滲透縫隙，且土壤、路基相較平地道路不穩定，經年累月下來，地下不透水層已遭侵蝕，研判是因連日大雨導致路基鬆動，才會造成突發性的崩塌。

管制通行 預估2週內修復完成

工務局第一時間調派怪手、機具搶修，先以強混凝土進行搶灌作業，阻斷雨水滲入掏空路基，降低土壤的孔隙水壓，並打入鋼軌樁，避免土層再次滑動、防止災害擴大，等到放晴後再將路面修復平整，預估兩週內可完工；大溪警分局、復興區公所等單位，已派員拉起封鎖線管制通行。

台七線交通未受影響 持續監控安全

公路總局第一區養護工程處復興工務段表示，近日山區午後頻降大雨，持續監控台七線沿線路段安全，目前沒有落石、樹倒等災情傳出，交通也未受影響，提醒民眾，強降雨期間應避免進入山區，以免發生危險。

拉拉山神木園區是北台灣最大的千年巨木林區，共有十六棵樹齡介於五百年至三千年左右的紅檜巨木，除高聳入雲的紅檜、扁柏神木群，還有青楓、山毛櫸等。林務局表示，平日前來的遊客約有五百多人次，水蜜桃季時的週末，平均遊客數則有兩千多人次。