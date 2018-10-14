〈中部〉入圍WAF世界建築獎 花博竹跡館亮相

2018-10-14

〔記者張軒哲／台中報導〕花博「竹跡館」於豐原葫蘆墩園區正式亮相，十三日舉行上樑典禮，為花博開幕揭開序曲。「竹跡館」以種子輪廓為概念形體，取用南投竹山竹材，打造象徵中央山脈的竹建築，更入圍有建築界奧斯卡之稱的「WAF世界建築獎」，也是台灣今年唯一入選的公共建設。

位於花博豐原葫蘆墩園區的「竹跡館」是台中市不動產開發商業同業公會響應花博，邀請建築師陳羿冲、南投竹籟文創創作團隊，協力以十米高的竹拱圈，層疊出山巒般輪廓的大型竹構工藝。

昨日典禮包括市府副秘書長暨台中花博營運總部執行長郭坤明、都發局長王俊傑、地政局長張治祥、豐原區長唐益滄、台中市大台中建築師公會理事長鄭明裕、台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆等人都參與竹跡館上樑典禮。

竹材層疊 象徵中央山脈

郭坤明表示，竹跡館不僅造型特別，竹材取自南投竹山，運用三萬片竹片、三百多根孟宗竹建造而成，傳達節節高升的祝福意涵。入圍WAF世界建築獎（World Architecture Festival Awards）「未來︱休閒開發」項目，也是台灣今年唯一獲得WAF世界建築獎青睞的公共建設。

經發局指出，竹跡館結構鏤空，館內空間充滿竹林自然光影，並以洗練磨石地板、外圍環繞式水池、桂竹園藝造景及夜間燈光裝置豐富內容，館外則有一座栽種台灣榆樹的瞭望平台和觀景草坡，讓遊客向下俯看，細細品味竹跡館的結構及竹編細節。