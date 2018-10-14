〈中部〉爭了幾十年 忠孝路夜市合法了

2018-10-14

〔記者黃鐘山／台中報導〕以美食聞名的南區忠孝路夜市，經多年努力，在市府公布施行「攤販集中區自治條例」後，成功取得營業許可，成為全市第五個道路型攤販集中區。市府十三日說，可望藉此提升夜市品質，發展區域特色，讓老夜市得到新生命。

市府二○一六年公布施行「攤販集中區自治條例」，該條例第六條規定：自治條例施行前，道路範圍內已存在，且未經核准設置之攤販集中區，得於本自治條例施行之次日起三年內，以四十五家以上之攤販組成管理委員會籌備會向經發局申請設置。

目前取得營業許可的道路型攤販集中區有五處，包括逢甲觀光夜市、中華路觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、忠孝路觀光夜市及昌平路夜市，攤販擺攤取得「合法」身分，就不用再擔心違反「道路交通管理處罰條例」而受罰。

將改善衛生、交通等亂象

忠孝路夜市的起源溯自日治時期，是知名美食和小吃的聚集地，新法施行後，市府經發局主動邀請夜市攤販與其後的住店家進行多場說明會，聽取意見並解答相關疑惑，期待改善攤販聚集衍生的環境、衛生、交通等亂象，使市容景觀呈現全新風貌。

明年輔導參加樂活名攤評核

經發局指出，除持續督導落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生及消防公安外，明年也將規劃輔導參加優良市集及樂活名攤評核，提升夜市整體經營績效，並朝現代化、國際化方向發展，打造吸引消費者駐足的優質觀光夜市。

市議員鄭功進說，忠孝路夜市合法化，喊了幾十年，攤商直言「不敢再抱期望」，想不到經發局鍥而不舍，終於傳出好消息。相信只有透過有效的管理，搭配行銷規劃，夜市的品質才能更提升，也期待旱溪夜市與忠孝路夜市都能成為舊城區的觀光新亮點。

林姓攤商也說，只有真正完成合法化，業者才不會一直遭受違法攤販的汙名，也希望市府能協助推動行動支付，讓忠孝路夜市成為好吃、好玩又方便的夜市；陳姓民眾也說，雖然合法與否並不會影響其購物動機，但期待合法化後的忠孝路夜市，相關車行、人行的動線能更安全，並改善現有的停車空間。