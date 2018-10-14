〈中部〉南投馬拉桑野餐趣 千人組成台灣圖

2018-10-14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投茶業博覽會昨日傍晚首次舉辦「馬拉桑野餐趣」千人野餐活動，因應民眾不斷要求下，信義鄉農會從二百五十組放寬到三百八十組，人數大增下，但主辦單位信義鄉農會仍讓野餐席排成台灣地圖，野餐民眾說：「我們真的就在台灣開心野餐！」

邊吃邊賞原舞、音樂

南投茶業博覽會進入尾聲，十三日是倒數第二天的活動，下午五時由信義鄉農會主辦的「馬拉桑野餐趣」千人野餐活動壓軸，參加的民眾領取野餐墊和點心飲料等物品後，即舖墊子備餐食，再全家一起席地而坐聊天、吃東西、喝茶，大多數的野餐席都被主辦單位巧心安排在台灣形狀的範圍內。增額報名的民眾則分布在台灣圖形外的兩個區塊。

昨日現場也安排以布農族原住民歌舞為主的節目，信義鄉公所的員工、多所國小都穿上布農族傳統服裝上台唱布農歌謠，另外還有太鼓隊和舞龍表演。而晚間現場還有長榮交響樂團與歌手朱萬花、殷正揚的演出，野餐的民眾繼續留在草地上聆賞美麗的樂音和歌聲。

人數爆滿 明年再增名額

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，千人野餐活動太搶手，才開放網路報名，六十二秒就額滿，很多民眾不斷要求，後來增加到三百八十組，人數眾多，感覺已排滿中興新村大操場。

參加的民眾大多認為很有趣，希望明年還能舉辦並且多增加一點名額，縣長林明溱聽到他們的心聲，昨日上台宣布野餐開始時，即允諾明年會再增加名額，讓更多人來享受野餐的樂趣。