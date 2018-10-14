〈中部〉角逐彰縣長 魏、王互搶鐵票倉

2018-10-14

記者張聰秋／特稿

彰化縣是六都以外的百萬人口大縣，年底選戰被視為第七都的概念，民進黨全國首場選舉造勢晚會選在彰化縣鹿港鎮，凸顯總統蔡英文彰化縣「非贏不可」的決心。

四年前，魏明谷在彰化縣彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮四大市鎮全面橫掃，全縣大勝十萬餘票，四年後，魏明谷能否在國民黨王惠美的鐵票區鹿港鎮、和美鎮搶下票源，成勝負關鍵。

拿下四大市鎮 勝負關鍵

彰化縣選票結構仍是藍大於綠，最大票倉是彰化市，其次是員林市、和美鎮、鹿港鎮等，參選人大概只要取下這四大市鎮，過關機率就大。

八年前邱建富首度為民進黨打下彰化市長江山，四年前他和國民黨一對一較勁也大勝，他的選票能否移轉給魏明谷，值得觀察。

員林市是魏明谷的大本營，上任後對員林市建設著墨深，子弟兵立委陳素月、縣議員陳秋蓉的服務團隊扎根深。王惠美勤跑員林市，首度宣布其政見白皮書，刻意選在前立委、全國農田水利會理事長蕭景田經營的員林市昇財麗禧酒店舉行，鞏固藍營、搶攻魏明谷票源之心不言可諭。

近來民調鹿港鎮與和美鎮，王惠美佔上風，她是鹿港人、和美媳婦，是該選區立委，又當過縣議員和兩任鹿港鎮長，扎根之深自然不在話下。

選情人士指出，本屆和前兩屆選舉，縣長當選得票數各是卅八萬票、卅四萬票和卅七萬票，這回，五搶一，五人中有四人二度較勁，安全過關門檻約卅萬票；四年前，馬英九執政大環境很不利於藍營參選人，林滄敏仍獲得廿八萬票，顯然藍營基本盤深又多，王惠美政治路佈局已久，實力不容小覷。