〈中部〉魏明谷鹿港大造勢 王惠美員林設競總

2018-10-14

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕選舉近、拚了！民進黨彰化縣長參選人魏明谷昨晚在鹿港鎮文武廟舉辦造勢晚會，國民黨王惠美則在員林市成立競選總部，兩人分別搶進對方鐵票倉互搶票源，選舉煙硝味濃厚。

名為「對，就做！」縣長魏明谷拚連任的造勢晚會，在文武廟前廣場登場，活動既是彰化縣首場，更是民進黨全國首場戶外造勢晚會，也是總統蔡英文和行政院長賴清德兩人首度在戶外晚會合體輔選，全力替魏明谷拉抬聲勢。

小英、賴清德為綠能建設背書

蔡英文肯定魏明谷執政四年，經由綠能和社福政策，及爭取台中捷運綠線延伸彰化市、鹿港鎮，讓彰化縣大蛻變。賴清德稱讚魏明谷爭取中央經費改造彰化縣，行政院核定彰化近一千億元建設經費，讓彰化縣大進步。

蔡英文和賴清德都為魏明谷政策背書、掛保證，再給魏明谷四年，彰化縣會成為全國最亮眼的綠能城市，低碳永續的綠色風光大縣。

魏明谷打出政績牌，細數其在鹿港鎮建設，從鹿港國家歷史風景區計畫、建構鹿港福興與和美地區污水下水道系統、設置水五金田園生產聚落專區等，他說，中央地方攜手建設不中斷，「厝蓋一半、師傅不能換」，再給他四年，彰化縣會更不一樣。

與會嘉賓一字排開，前彰化縣長周清玉、前考試院長姚嘉文、身兼民進黨彰化縣黨部主委的彰化市長邱建富都到場為魏明谷加油打氣。

藍營參選人同台造勢營造大團結

國民黨縣長參選人王惠美昨晚則在員林市成立競選總部，多位國民黨縣議員及鄉鎮長市參選人同台造勢，營造藍營大團結聲勢。

由於王惠美長期耕耘彰化縣鹿港、和美選區，相對的，南彰化則是魏明谷的牢不可破的堡壘，而南彰化的大票倉則非員林莫屬，歷次縣長選戰，員林市經常成為「翻盤」的關鍵。王惠美想「改造彰化」，員林市預料將成為「天險」。

昨天王惠美在龍燈公園舉行員林競選總部成立暨造勢大會，前立委蕭景田及現任國民黨不分區立委林麗蟬都現身力挺，現場人氣沸騰。

王惠美上台猛批民進黨執政不力，她說，自己身為為女性，從縣議員、鹿港鎮長到立委，一路走來都是「一步一腳印」，希望她在選戰中發揮女性安定的力量，讓彰化縣重回國民黨的地盤，她也力推多項政見搶攻年青人選票。