〈中部〉第一代台灣咖啡代言美女 咖啡節將現身

2018-10-14

〔記者黃淑莉／雲林報導〕五十多年前經濟農場為銷售台灣咖啡拍攝宣傳照，其中一位第一代台灣咖啡代言美女，地方咖啡業者及志工尋找十多年，終於找到影中人廖寶華，現年八十多歲，十一月三日將出席二○一八台灣咖啡節開幕典禮。

農場女工 咖啡女主角

台灣咖啡節將於十一月三日連續兩週六、日在華山國小舉行，華山產業促進會等單位共同舉辦的華山音樂嘉年華昨率先登場，其中台灣咖啡歷史廊道展示許多珍貴老照片及歷年台灣咖啡節資料，其中一張老照片戴斗笠美女氣質出眾，手拿鐵罐裝台灣咖啡站在咖啡樹前，吸引不少人目光。

華山休閒產業促進會志工蔡志廷表示，經濟農場斗六咖啡工廠在一九五八年設置，第一代產品是玻璃罐裝，考量運送方便，第二代改為鐵罐裝，經濟農場約在一九六四至一九六五年拍攝一系列行銷宣傳照，受限經費請不起大明星，由農場女員工擔任「咖啡女主角」。

蔡志廷指出，十多年前蒐集台灣咖啡歷史資料，找出多張當時宣傳照，也找到多位當年咖啡女主角，獨缺該照片女主角，直到最近才由咖啡業者張景科找到。

張景科表示，當年他讀小學五年級，因為父親任職咖啡工廠而去過，拿著照片去拜訪當時的打字員廖寶華，一看到照片就說照片中的人是她，拍攝時約廿六、廿七歲。