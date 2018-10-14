〈中部〉競總成立》蘇治芬挺李進勇 張麗善帶傷造勢

2018-10-14

〔記者林國賢／雲林報導〕解心結！立委蘇治芬昨天出席民進黨雲林縣長參選人李進勇水林、四湖競選總部成立大會，兩人還首度握手，蘇治芬呼籲鄉親再度將李進勇送入縣府，她也會應邀擔任縣政顧問，一起繼續為雲林打拚。

張力拚為農民打開農產通路

前幾天因膝蓋受傷入院治療的國民黨雲林縣長參選人張麗善昨天也帶傷出席二崙鄉競選總部成立大會，她感謝鄉親力挺，讓她感受無比溫暖，她要替雲林的農民打開通路，以冷鏈物流園區提高農產品的價值，讓雲林上場做主角。

蘇李解心結 籲支持李連任

蘇治芬表示，四年前她為李進勇輔選時，李進勇曾說要聘她為縣政顧問，這次若李進勇順利連任，願意聘她為縣政顧問，她會用在基層的經驗，協助一起努力，只要對雲林、對農業、對縣民好，做什麼她都願意，請鄉親支持李進勇，讓她當縣政顧問，一起為雲林、為台灣的未來繼續打拚。

李進勇說，以蘇治芬豐富的行政經驗及亮眼的執政成績，如果能夠聘請她當縣政顧問，是雲林縣政府的榮幸，也希望大家一起相挺延續綠色執政。

李進勇強調，雲林縣農業產值、長照服務、綠能發展都是全國第一，全面進步中，雲林不能再走回頭路，希望鄉親全力支持有效能、正直、清廉的執政團隊，繼續帶領雲林前進。

張麗善表示，菜價低迷，農民已經苦到吃土了，民進黨政府卻只會用「平穩物價」為口號，大量進口國外的農產品，菜價雪上加霜，農民血本無歸。

張麗善表示，她為農民爭取的農民職業災害保險即將上路，未來她要替雲林的農民打開通路，以冷鏈物流園區提高農產品的價值。