〈中部〉水上107歲兩人瑞 「芋仔番薯」相見歡

2018-10-14

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕重陽節前夕，嘉義縣水上鄉公所昨天特別安排鄉內兩位最高齡人瑞一百零七歲的徐宏烈、黃德成聚餐，徐宏烈是隨國民政府撤退來台的老兵，黃德成則是土生土長水上人，「芋仔、番薯」百歲人瑞跨世紀相見歡，縣長張花冠到場祝福說：「以兩人的健康狀況，『呷百二』應不成問題！」現場氣氛熱鬧。

同鄉70年不相識 公所喜促成

水上鄉長劉敬祥說，重陽節前夕他都會拜訪鄉內百歲人瑞，今年想到有兩人同為一百零七歲，就問是否認識彼此，才知兩人分住水上鄉一南一北，住同鄉近七十年不曾謀面，詢問是否想認識對方，雙方都表示很期待，於是促成這場相見歡。

老兵鄉音重 徐宏烈怨知音少

徐宏烈祖籍中國江西省，曾參與「七七抗戰」，一九四九年隨國民政府來台，在嘉義水上空軍基地服務，退伍後就住在水上鄉柳新村，在台近七十年都住在水上鄉；他視力衰退，身體依舊硬朗，因鄉音太重，聽得懂的人不多，抱怨「知音」不多。

百歲還爬樹 黃德成仍任鄰長

黃德成從小住在水上鄉三和村，日治時代被徵召到南洋當軍伕，戰爭結束後回台，大多數時間都待在嘉義，擔任鄰長已四十多年的他仍耳聰目明，堪稱目前全台最高齡鄰長；他酷愛甜食，喝牛奶還要加糖，只要不下雨，就會外出散步找朋友泡茶聊天，七年前滿百歲時，曾因爬樹鋸樹枝不小心摔下來，所幸沒有後遺症，笑稱自己「百歲還能爬樹」，應該是世界紀錄。

徐宏烈、黃德成昨天在餐廳見面時相當開心，緊緊抱住對方，黃德成緊握著徐宏烈的手直說：「一百零七歲還有機會和『同年的』（台語指同年齡的人）見面，真的很難得！」