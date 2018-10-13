〈南部〉選將政見 黃偉哲拚農業升級 高思博喊雙城合作

2018-10-13

〔記者萬于甄、吳俊鋒、邱灝唐／台南報導〕年底選戰倒數四十二天，台南市市長參選人紛紛提出政見爭取選民支持，民進黨參選人黃偉哲以台南農業未來藍圖為題；國民黨參選人高思博喊出台南、高雄雙城合作；無黨籍參選人蘇煥智提出海空聯運自由經濟區；許忠信主攻台南汽機車停車問題；陳永和則跑基層拜票。

民進黨市長參選人黃偉哲昨會同多位市議員參選人，到後壁區拜訪農友，並宣布要在溪北建立農業生態示範區，透過友善耕作方式，結合行銷，讓傳統農業升級，幫助農友加強銷售通路。

國民黨市長參選人高思博昨掛出最新看板，不僅與同黨高雄市長參選人韓國瑜同框合照，認為台北、新北巿透過城市合作，成功跨越傳統行政區域與範圍，台南、高雄也可以雙城合作，打造「黃金雙子城」。

蘇煥智推海空聯運自由經濟區

無黨籍參選人蘇煥智則提出「海空聯運自由經濟區」政見，他表示，台南想成為南台灣產業火車頭，應善用安平港以及周邊鹽田、公有土地、魚塭地等，結合安平工業區和台南機場成為海空聯運的自由經濟區，進口便宜零附件，再利用「Made in Taiwan」的良好形象拚外銷。

許忠信倡公、私設施建停車場

台南許多人口密集的都會區，汽、機車停放不易，如何因應深受關注，無黨籍參選人許忠信昨以東門圓環邊復興市場與西門路新天地商圈為例，提出了「公有設施改建停車場」、「鼓勵私有建物興建停車場」等政見，希望能逐步解決。

陳永和、林義豐勤跑基層拜票

無黨籍參選人陳永和昨在台南山區勤跑基層、掃街拜票，並說明參選政見，希望爭取更多選民的支持。林義豐也是持續拜票爭取支持。