〈南部〉服務公民 南市首辦開放政府聯絡人制度

2018-10-13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府昨發表「這些年，治理台南市的秘密武器」成果專刊，並宣布「開放政府入口網站」正式上線，首創地方縣市政府試辦「開放政府聯絡人」制度，搭配入口網站年底將推出「市政提案」功能，提供管道推動市民常態性參與市府決策，讓市政更透明開放。

中央政策 南市領先各縣市試辦

南市開放政府入口網站以十二宮格呈現開放政府「開放資料、開放參與、開放決策」三大執行主軸，代理市長李孟諺表示，開放政府聯絡人制度，搭配市政提案機制運作，深化推動公民參與，讓市政更貼近民意。

政務委員唐鳳傳授操作心法

研考會主委趙卿惠表示，南市開放政府聯絡人制度的不同特點，就是直接服務公民的窗口，將中央政府的開放政府聯絡人制度在地方試辦，不僅有助地方人才培力，也突破「公民不是只有四年才當一次選民」的思維，昨日公務員培訓工作坊，就邀請行政院政務委員唐鳳傳授操作心法，分享中央政府推動成果及經驗。

趙卿惠表示，南市開放政府聯絡人制度將於今年底試辦，在各局處遴選兩位具公眾溝通熱誠及相關專業的人員專責擔任，民眾若在「台南市公共政策網路參與平台」發表政策建言，或進行公民提案且達到附議門檻，該權責機關開放政府聯絡人，將負責聯繫協調有關單位，綜整研議具體回應，正式回覆民眾並公告。