〈南部〉衛武營藝文中心今開幕 32公尺歌仔戲女旦光影秀

2018-10-13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕世界最大單一屋頂劇院衛武營國家藝術文化中心今開幕，以《眾人的派對》最受矚目，由衛武營與德國藝術團隊phase7共同製作，打造高三十二公尺歌仔戲女旦意象，百名國內外表演藝術團隊帶來演出，搭配千變萬化的光影秀，現場光彩奪目、震撼力十足，可望吸引萬人歡慶衛武營誕生，共同見證眾人的劇院夢想實現。

衛武營今推出三大重頭戲迎賓，從啟用典禮、《揭幕─璀璨閃耀》開幕音樂會，到《眾人的派對》於戶外劇場登場，其中開幕音樂會是首場正式演出，由簡文彬親自領軍指揮。

融合科技傳統、中西藝術

最受矚目的《眾人的派對》是衛武營與歐洲重量級藝術創意團隊phase7共同製作，打造高卅二公尺的歌仔戲女旦意象，結合西方謬思創意女神概念，設計出超大型的女性形象，象徵中西文化薈萃，也代表衛武營源源不絕的表演創意由此開始。

35台無人機天空排列跳舞

國內外百名表演藝術團隊將共同演出，包括蒂摩爾古薪舞集將排灣族傳統文化轉為舞台表演等，展現表演藝術的多元面貌，現場還有卅五台無人機加入行列，天空飛行排列組合，上演光之芭蕾舞秀。

藝術總監簡文彬形容《眾人的派對》是跨時代大秀，總共創作九段演出，融合科技與傳統、中西藝術文化，呈現藝術起源發生到近代、未來結合科技，可容納三萬人一同歡慶衛武營誕生，最後以聲光藝術家姚仲涵帶來電音視覺派對，在衛武營榕樹廣場完美結尾。