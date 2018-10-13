〈南部〉台東豐田消防分隊落成 搜救犬隊有家了

2018-10-13

〔記者王秀亭／台東報導〕為加強台東縣消防局在台東市豐田、新園及卑南鄉太平、泰安等地救災救護能力，縣府新建豐田消防分隊，昨舉行落成啟用典禮，更配合宜花東唯一的搜救犬隊，在該分隊設置搜救犬訓練場及其住所，讓成軍近兩年的搜救犬們終於有自己的家。

朝一鄉鎮一消防分隊目標努力

縣長黃健庭表示，為讓消防隊員能迅速抵達救災救護現場，已陸續在金峰、達仁、卑南、蘭嶼、利稻、泰源等地成立消防分隊，朝一鄉鎮一消防分隊目標努力，至於人口密集的台東市區，以消防分隊可十五分鐘內到達主要社區為目標，離豐田地區、卑南利嘉、太平等地最近的南王分隊車程即超過十五分鐘，經爭取去年動土興建豐田分隊，並設計為備援災害應變中心暨搜救犬訓練場。

救犬訓有五百坪大廣場可供訓練

黃健庭指出，台東縣搜救犬隊從二○一七年二月正式成軍以來，皆暫駐海端消防分隊，訓練功能不完備，遷居至永久房舍豐田消防分隊後，搜救犬健康、祥和、山大及新成員凱弟，不僅有挑高、新穎又明亮的搜救犬舍，還有約五百坪大的廣場可供訓練使用，未來還可供外縣市移地訓練。

豐田分隊落成啟用典禮上，縣消防局豐田義消現場展示消防救災能力，搜救犬祥和、山大還分別展現障礙跳躍、搜尋待救人員的技術，黃健庭隨意指定待搜人員躲進一號桶內，領犬員才向山大下達搜救指令，不到五秒，山大毫無猶豫地衝向一號桶子，找到待搜者，贏得現場民眾一陣掌聲。

台東縣消防局表示，未來將持續推動都蘭、豐榮及南迴隧道分隊成立，而近年來，縣消防局增加兩百名消防人力、成立六支高級救護隊，讓急救成功率由二○一○年的五%成長到二十八%、成立搜救犬隊及山域水域專責隊、特搜隊加入國際輪值、提升義消保險至四五○萬元保障、救災無線電全面數位化等，縣消防戰力獲消防署肯定。