〈南部〉防制空污 屏縣市區公車 免費搭2個半月

2018-10-13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕才剛進入十月，屏東地區空氣品質指標已多次出現「紅色警示」或「橘色提醒」，為防制空污，繼去年高雄市推出大眾運輸免費搭後，屏東縣政府今年也將跟進，下週一（十月十五日）起至明年一月一日，民眾持一卡通、悠遊卡等電子票證，將可免費搭乘全縣市區公車共三十三條路線。

33條路線可搭 下週一起實施

屏東縣政府交通處長黃國維表示，為節能減碳，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，屏東縣今年獲環保署空污基金補助三百萬元，下週一起實施民眾刷卡免費搭乘全縣市區公車，希望提高民眾搭乘意願，減少使用私人運具出門，以降低移動污染源對境內空氣品質的影響。

墾丁、小琉球等熱門景點也包含

交通處表示，免費市區公車有二十八條公車路線及五條小黃公車路線，涵蓋全縣，包含墾丁、小琉球、沿山公路等熱門景點，可從路線號碼辨識，編碼有三位數者均是。

交通處統計，目前三十三條市區公車，每月平均運量約四．五萬人次，預估免費搭乘後運量成長百分之五，等同三個月內減少約一千七百輛汽車、五千一百輛機車的使用車次，有助改善空氣品質。

然而，市區公車班次有限，能否達到預期效果，免費消息傳出後引起討論；交通處表示，將依今年度計畫執行成效，繼續爭取環保署逐年、足額的經費補助，將秋冬搭乘公共運輸優惠範圍，擴大至縣內公路客運及台鐵等運輸系統。

屏東縣沒有重工業，但因位下風處，每逢冬秋受到風向及地理條件限制，污染物不易逸散，是空污受害區，以潮州測站為例，去年空品不良日（AQI大於100）逾一百六十天，天數是全國一般測站最多。