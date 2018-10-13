〈南部〉高雄鐵路地下化通勤站轉公車 設引導路線圖

2018-10-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化增設七處通勤站，通車初期，通勤站到鄰近公車站牌間只能依賴「十一路」（步行）抵達，路程最長約需五到十分鐘；高市交通局已在各車站設置引導路線圖。

高雄鐵路地下化預定十月十四日通車，除既有的左營站、高雄站及鳳山站，將新闢七處通勤站，由北往南依序為內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館、正義站。

車站到站牌距離 最遠約200公尺

高市交通局指出，通車初期，陸橋、地下道和地面軌道均未拆除，公車暫時無法進入多數車站站區，民眾須先以步行方式，至鄰近站牌轉乘公車。

交通局已整理出七個通勤站的鄰近公車站位，並在七處通勤站出入口設置路線指引圖，引導乘客轉乘方向與參考路徑，初步估算車站到站牌直線距離最遠約兩百多公尺。

陸橋、軌道拆除 站牌或路線將調整

交通局說，將等待陸橋與軌道拆除後，儘速在靠近陸橋的車站周遭，進行公車站牌或路線調整。工務局則表示，第一波拆除陸橋為自立、大順、青海、青年便橋，預計十二月施工、工期約一個月。

鳳山火車站公車 增為15條

此外，交通局規劃將建國幹線（八八）、五甲幹線（紅十Ｂ）、五、二三、二四八、橘十、橘十一、橘十六、八○一○區間車等公車路線，調整進入台鐵鳳山站旁，鳳山火車站的公車路線，將由原來六條增加為十五條。

台鐵新左營至鳳山站區間，也將於十四日至十二月卅一日，發行當日不限搭乘次數的當日票（不限量）與雙鐵一日券（不限量）﹔高雄捷運商品館會發行一卡通紀念票、限量三百套。

台鐵高雄新站則於十四日當天上午八點半到十二點，發行十全十美高雄紀念套票、限量兩千套。