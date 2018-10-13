〈台北都會〉議員競總成立強碰 今晚大車拚

2018-10-13

〔記者楊心慧、黃建豪、蔡亞樺／台北報導〕十月選戰進入倒數階段，台北市議員參選人競選總部、造勢晚會在週末假日大車拚，其中松山信義區最為激烈，民進黨議員許淑華捨傳統方式，今晚競總成立邀請紙風車劇團到現場表演大型兒童劇，民進黨台北市長參選人姚文智也會以特別造型登場，而民國黨議員徐世勳也在今晚舉辦音樂會，台北市長柯文哲將出席，兩場強碰對決。

許淑華有兒童劇 與姚玩新造型

今上午成立競選總部者有士林北投區議員謝維洲、中正萬華區議員周威佑、大安文山區議員簡舒培，下午則為大安文山區議員李慶鋒，而今晚成立競選總部者除了許淑華、徐世勳外，還有中正萬華區議員顏聖冠。此外，明天競總成立則有松山信義區議員許家蓓與秦慧珠、中山大同選區議員王世堅。

徐世勳辦音樂會 柯文哲將出席

許淑華今晚七時成立競選總部，跳脫以往放鞭炮、舞龍舞獅傳統，改邀紙風車劇團演出大型兒童劇，還和姚文智以新造型登場，民國黨議員徐世勳今晚七時也跳脫傳統舉辦音樂會，小提琴家鄧皓敦、鋼琴家胡瀞云、陳永禎到場表演，較勁意味濃。

開幕星光熠熠 歌手演員都來了

除了競選總部之外，議員們也紛紛舉辦音樂會、演唱會等造勢活動，像是民進黨議員洪健益在十月廿七日舉辦感恩演唱會，邀請蔡昌憲、陳雷、詹雅雯、孫淑媚、許志豪、潘芳烈樂團、瘋狂麥克斯等。民進黨台北市議員張茂楠則在十月廿八日舉辦老人音樂會，以輕鬆的方式讓參加的老人在活動中交流。

無黨參選人林婕麗上個月的競總開幕更是星光熠熠，不僅找來台灣歌王翁立友、本土演員陳曉菁、唐林等藝人，連資深製作人周遊與老公李朝永在補辦婚禮前，都到場幫忙站台。