〈台北都會〉丁提環保政策 廢油換沙拉油

2018-10-13

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨天提出八大環保政策，從空氣品質、綠能運具提升，談到家庭廢棄食用油回收將「一瓶換一瓶」，丁守中也再次重申立場，堅決反對深澳電廠，拒絕把市民當人體空氣清淨機。

丁守中昨天在國民黨中央黨部召開環保政策記者會，邀請前環保署長沈世宏和前勞動部長、前台北副市長陳雄文與談，會中提出八項環保政策。

丁守中表示，堅決反對深澳電廠，對於行政院長賴清德昨宣布停止興建深澳電廠，丁守中批評，賴清德反反覆覆，違反民意也違反世界潮流，證明賴的能源政策根本不專業，民進黨不下台，台灣不會好。

提升空品 一里一空氣盒子

空氣品質提升方面，丁守中提出，將來會在每個里設立一個空氣盒子，讓民眾都能即時得知里內空氣品質資訊。

此外，將提升綠能運具佔有率，鼓勵市民選購電動汽機車，並鼓勵公車業者積極提升電動公車比例。

對於內湖的垃圾山問題，丁守中表示，勢必移除內湖垃圾山，垃圾長期受雨水滲漏，造成基隆河下游水質污染，行水區五十公尺，占地十五公頃，移除後那塊土地可以充分應用。

廢食用油回收 一瓶換一瓶

丁守中也主張，應再進一步納入回收家庭廢油，一週加收一天廢油，推廣期間，「一瓶換一瓶」，拿一瓶廢食用油、可換一瓶沙拉油，落實食用廢棄油回收。

針對下水道和清淤部分，丁守中說，他會獎勵及補助既有建物，將陽台管線從雨水下水道改納污水下水道系統，增加接管率；將來還會進行雨水下水道全面總體檢、落實清淤。至於小黑蚊肆虐，丁守中指出，將採取生態防治，結合社區環境改造。