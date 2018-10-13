〈台北都會〉批市府9綠能政策跳票 姚諷「柯萊爾」

2018-10-13

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨召開記者會，檢驗對手柯文哲在任近四年的綠能政策成績，直言不及格，根本應該被當掉，包括U-car電動共享汽車卻是燃油車、電動公車掛零、污水處理及海綿城市破功等九項政策跳票，並抨擊柯的「我們的台北藍圖」政策白皮書，隻字未提大巨蛋、雙子星等重大工程，譏諷柯是「柯萊爾（Liar）」。

柯：U-car電動車成本太高 非跳票

U-car被質疑政策跳票，柯文哲昨受訪說，市場決定一切，業界說電動車成本太高，這也不叫政策跳票，政策還是要有引導方向，至少目前方向是確定的。柯強調，若要求業者配合政策，就變成北市府要補助業者，若純粹用電動車當公共出租汽車，成本現階段划不來。

北市府發言人劉奕霆則說，污水處理廠與都計通盤檢討等內容局處已多次說明，海綿城市政策也已有一定成果，捷運路線規劃也正進行當中，北流、北藝是市府積極處理善後之工程，若需要詳細資訊都可輕易查到來源與出處。至於大巨蛋等案的結果，柯市長與局處在便當會已多次說明。

姚：電動公車六都唯一掛零

姚文智指出，U-car喊了兩年多，前天終於與業者簽約，但一百台車子，有九十台是燃油車、十台是油電混合車。電動公車也是六都唯一掛零，其他五都已有超過兩百輛電動公車。

台北藍圖未提大巨蛋雙子星

姚文智也拿出四年前的柯Ｐ新政，當時宣稱北市要增加一百ＭＷ的節能裝置容量，但截至今年七月，僅裝置九．七六ＭＷ，排名全國第十七名。柯文哲出訪日本曾說要學習日本ＴＯＤ（大眾運輸導向型開發，Transit Oriented Development），至今沒有任何都市計畫檢討，淪為口號。

姚文智進一步指出，基隆河去年八月發現逾百噸魚群集體暴斃，而八里污水廠因偷排廢水被新北市環保局查獲開罰，還被監察院糾正，柯卻只說「被抓到就只能算了」，完全不負責任。

批柯以騙治市 封他柯Liar

姚文智還說，中央政府推出前瞻建設，各縣市紛紛爭取軌道建設經費，柯文哲批評是亂撒錢，柯卻為了解決內湖交通問題，偷偷爭取捷運東環線預算，但東環線至今只有簡報，柯任內一條捷運都沒完成。

最後姚文智批評，「柯Ｐ新政跟五大弊案，四年來都是雷聲大雨點小」，當初選前喊口號喊得如此漂亮，一檢視完成得很少，柯的治市風格就是「說一畚箕做不到一湯匙」的以騙治市，「柯萊爾」的封號絕非空穴來風。