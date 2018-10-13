〈北部〉會考積分級距調整審查 宜縣教師團體質疑

2018-10-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府擬調整國中免試入學會考成績級距分數，訂十九日召開教育審議委員會審查。宜蘭縣教師職業工會質疑，縣府未邀請家長團體與弱勢族群代表參與，教審會恐淪為橡皮圖章；縣府教育處回應，教審會各委員都依規定組成，可獨立行使職權，沒有淪為橡皮圖章的問題。

級距過寬 教育處提2方案調整

宜蘭縣國中免試入學超額比序總積分四十六分，其中教育會考佔十五分，五科各三分，每科分三級，A級三分、B級兩分、C級一分，等級是以每科答對題數分類。以去年國文科為例，答對四十題與答對二十題的學生都屬於B級，都獲得兩分，級距過寬，單科得到B的考生數達八十％，被認為公平性不足，也降低學生學習意願。

全案送教審會 19日審議

縣府教育處提出兩項方案，一方案是A++可得三分、A+可得二點七五分、A可得二點五分、B++得二點二五分、B+得兩分、B得一點七五分及C得一分；另一案是僅細分B級分數級距，A及C級不動，全案將送教審會審議。

宜縣教師工會質疑縣府趕著通過新制，並於一○八學年度上路，但入學制度說變就變，學生與家長對升學變革的不確定感只會與日俱增，這是縣民之福嗎？

教師工會：竟沒家長團體參審

教師工會更批評，代理縣長陳金德所勾選的教審會委員，並未循例邀請縣級兩大家長團體參與，也未見弱勢群族代表，更未見特殊教育領域專家或工作者，宜縣教審會以往組織尚稱平衡的傳統被破壞，現在的教審會恐將淪為橡皮圖章。

縣府：教審會委員依規定組成

縣府教育處回應，依據宜蘭縣教育審議委員會設置辦法，並未強制規定教審會委員組成必須要有縣籍家長團體，至於原住民等弱勢代表，縣府有邀請擔任審議委員，教審會委員組成沒有問題，教師工會不應用臆測之詞干擾尚未召開的會議。

教育處指出，縣府對各界意見都表重視，修正內容不只是會考分數、體適能、競賽表現分數等也都納入討論，縣府召開過多次會議與座談，各界反映的意見很多，都會納入教審會討論。