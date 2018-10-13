〈北部〉〈花蓮首起〉現金買票 1村長選將收押禁見

2018-10-13

〔記者王錦義、花孟璟／花蓮報導〕年底花蓮縣五合一地方公職人員選舉，花蓮地檢署昨天首度查獲現金賄選案件，萬榮鄉馬遠村長參選人林茂隆涉嫌以現金二千至五千元不等向選民行賄買票，由於還要繼續追查、且有串證之虞，檢方昨向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警出擊 扣得行賄紅包、現金

花蓮地檢署指出，檢察官江昂軒日前接獲賄選線報，指揮花蓮刑警大隊、鳳林分局員警分別拘提、傳喚參選人林茂隆、田姓樁腳及收受行賄現金的四名選民到場說明，有多名選民坦承收受林姓參選人或樁腳所交付的現金賄款，且當場聽聞參選人要求投票支持他選村長的言語，訊後並經選民同意，扣得參選人及樁腳所交付用以行賄的紅包、現金等物。

買票行情 每人二千或每戶五千

檢警調查，今年八月至九月間，參選人林茂隆與其田姓樁腳分別拜訪村落多位選民，以每人二千元或是每戶五千不等的現金，要求選民投票支持林茂隆。據了解，林茂隆為布農族退休警員，過去在地方服務很久，相當熱心，還會自製捕蜂衣放在派出所，協助偏遠的民眾捕蜂。

林茂隆雖否認犯行，不過檢察官認為被告犯涉犯賄選罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，昨下午訊後裁定收押禁見。檢察長黃和村特別呼籲參選人清白參選，堅持不買票、不賣票，並呼籲選民遇有行賄，能踴躍提出檢舉，檢察官會絕對保守秘密，並積極偵辦。