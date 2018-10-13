〈北部〉空拍機拍私宅 徐耀昌陣營告徐定禎團隊

2018-10-13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕尋求連任的國民黨苗栗縣長徐耀昌競選團隊，昨天批無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎陣營，再度製作不實文宣，詆毀徐耀昌及其家人，並用空拍機偷拍私人住宅，控告徐定禎及陣營加重誹謗、違反選罷法及妨害秘密。徐定禎陣營反駁，文宣內容都是事實，徐耀昌團隊動不動就控「抹黑」，是企圖混淆選民視聽。

徐耀昌團隊指，徐定禎陣營發送的文宣所指「南庄獨棟別墅」，是縣長岳母自行花錢建構，已是近十年的老房子，何來「豪華」之說，平常僅有縣長岳母居住，徐定禎陣營卻派人以空拍機偷拍，導致老人家受到驚嚇。

徐定禎陣營表示，監察院官網「陽光法案主題網」財產申報資料中，可查詢到這座豪宅在徐耀昌名下，而且空拍機飛航路線非禁航區或限航區，並諷刺，苗栗縣政府一邊積極推行空拍機產業，又一邊針對無人機飛過徐耀昌名下南庄豪宅上空要提告。 至於所拍的房屋算不算豪宅？選民看過空拍畫面，自有評斷。

徐耀昌團隊另指控，徐定禎陣營多次散布不實文宣，此次還拿徐耀昌女兒的歸寧宴為攻擊目標，指稱其為「荷包滿滿」，但當時媒體多有報導，將捐贈一百萬元禮金給苗栗弱勢社團和動保團體。

徐定禎陣營則回應，苗栗百姓苦哈哈，徐耀昌卻高調為二女兒舉辦數千人參加的盛大歸寧宴，難道不叫炫富？競選總部只是想幫百姓問一問，既然可以捐出百萬禮金，禮金到底收了多少？有何不能開誠布公？