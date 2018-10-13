〈北部〉國民黨竹縣5議員將解職 4落選頭遞補

2018-10-13

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議會本屆（第十八屆）縣議員共卅六席，任期將在十二月廿四日屆滿，但有人因賄選被解職換人遞補，有人為抗議議會通過的法案掛冠而去，也有人更上層樓當了立委，最近則有五名涉貪藍營議員被定罪，要依法解職由當年的落選頭遞補，這些遞補者將是新竹縣史上任期最迷你的議員，幾經更迭，將有四十二人先後當過本屆議員。

新竹縣選委會表示，內政部、中選會將依法對被判刑定讞的五名議員啟動解職機制，他們所屬選區當年的「落選頭」，只要得票數有當年「最後一名」當選者得票數的一半以上就可遞補上任。

所以竹北選區，林保光、蘇明輝將依序由民進黨郭鴻德、國民黨蔡志環遞補；關西選區則是無黨籍羅吉燾遞補劉良彬；山地原住民選區是無黨籍張定中取代趙一先；至於平地原住民選區，當年彭文彬和林光榮爭搶一席，由林光榮以七一○票贏過彭文彬的一八三票，但因彭文彬得票數沒有林光榮的一半，仍無緣遞補。

新竹縣議會的資料顯示，本屆議員上任迄今，先有湖口選區黃永傳和吳菊花及竹東選區吳勝松涉賄被解職，分由甄克堅、林昭錡遞補。

其中湖口當年是六人搶五席，黃永傳先被解職，甄克堅遞補上後吳菊花再被解職，結果「後繼無人」，吳菊花空下的席次始終未補，議會實際只有卅五席。

後來林為洲轉戰立委，高偉凱、周江杰又抗議議會通過「非自住」住家用房屋稅率案辭職，三人都因所屬選區的議員缺額席次沒有過半而不遞補，終使本屆議會實際只有卅二名議員議事。

如今林光榮等五人最快一個月內將被解職，並由前述四名「落選頭」遞補上任， 將出現共四十二人當過議員的罕見狀況，其中從當選就職日起能一路到卸任的，總共只有廿五人。