〈北部〉竹縣鳳山溪畔 被偷倒近百噸廢棄物

2018-10-13

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣鳳山溪鐵路橋上游，遭偷倒大量廢棄物，主管機關經濟部水利署第二河川局等單位會勘概估約九十公噸；檢警展開蒐證偵查，已鎖定特定對象，二河局預計下週先代為清除，查出行為人後相關單位將對開罰並求償。

二河局下週先代為清除並求償

民眾拍下現場廢棄物畫面，貼在臉書社團「我是竹北人」，網友紛紛痛批「太誇張」、「沒公德心」、第二河川局、新竹縣府環保局、警察局、竹北市公所及新竹農田水利會等單位，十一日接獲通報後，連續兩天循鳳山溪沿線會勘。

二河局表示，一百多公尺長溪畔有五處遭棄置廢棄物，包括竹北市華城段有三處、湖口段一處、枋寮段一處，種類有磚塊、木板、塑膠及家庭垃圾等，合計約五十五公尺長，每堆約一點五公尺高，磚塊約占三分之一，總量概估約九十公噸。

二河局說，這條沿鳳山溪畔闢設的小徑，為水利會的圳路維修通道，因溪畔高灘地數年前也屢遭棄置廢棄物，入口設置「禁止丟置垃圾」告示牌，並擺放消波塊封閉通道，沒想到消波塊被打開，近日又遭人侵入偷倒廢棄物。

鎖定特定對象 調閱入口監視器畫面

由於地處三個鄉鎮市交界，竹北、新湖及新埔警分局聯合展開偵查，並調閱入口監視器畫面。

一旦揪出行為人，環保局將依廢棄物清理法規定移送地檢署偵辦，可處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金，二河局後續也將對其求償代為履行費用，預計清除處理費將近八十萬元。

為避免又發生濫倒情事，二河局昨天調派機具，再用消波塊封閉入口，施設鍊條、裝置臨時監視器及警告牌。