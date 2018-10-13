〈北部〉訪浪漫台3線 小英：打造觀光廊道

2018-10-13

〔記者彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕蔡英文總統上任推動「浪漫台三線」政策，苗栗縣在卓蘭、大湖、公館，分別提報推行有詹冰故事文學館、幸福花之島、客家文學花園計畫，已獲客委會補助二億元，蔡英文昨天以「遊客」身分探訪，強調政府會與地方一起努力，讓台三線成為重要的休閒觀光廊道。

苗栗提報3計畫 獲補助2億元

蔡英文在客委會主委李永得、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人陪同下，在卓蘭鎮公所、鯉魚潭水庫畔及出磺坑中油陳列館聽取各計畫簡報。蔡英文指出，浪漫台三線計畫是她重要的客家政策，總投入八十餘億元經費，將台三線沿線具代表性的客庄加以建設、修復、保留，傳承文化產業，以達成「客家文化文藝復興、客庄產業再造」目標。

幸福花之島周邊景色 讚人間仙境

蔡英文說，政府會與地方一起努力，讓台三線成為在現今高度工業化的環境下，成為重要的休閒觀光廊道，「我就是以遊客身分」檢驗，「感覺真的很好！」尤其幸福花之島周邊景色，更讓她讚許「人間仙境」。

卓蘭國小內的日治宿舍，建築形式類似「第二代判任官丁種宿舍」，二○一四年由苗栗縣政府登錄為歷史建築，卓蘭鎮公所延續宿舍歷史意涵，提報以當地已故知名文學詩人詹冰為名，進行修復，並改善周邊景觀，打造「詹冰故事文學館暨饒平客語園區」，作為發揚在地客家文學、推廣饒平客家語言及文創、青創基地，獲一期補助三千六百萬元。

大湖鄉公所提報的幸福花之島，基地環繞鯉魚潭水庫水域，占十七公頃環湖土地，維持完整生態鏈及林相，公所提報以原生種多樣化植栽為主，鋪面以簡易及透水性的碎石級配為主，並設置景觀台，整理一大一小生態池，設立透明人行橋，腳下即可觀賞魚蝦悠游，化身成四季都能綻放不同花朵的「花之島」，獲補助二千六百萬元。

「客家文學花園計畫」基地位於公館鄉出磺坑的後龍溪對岸的約十八‧五公頃公有土地，規劃具歷史、生活記憶的文化地景，例如石牆梯田現場、結合舊有水圳及埤塘空間的荒野主題書屋、故事屋角、野台劇場、農產市集、職人手做坊等；一、二期獲補助近一‧五億元。