〈北部〉桃園預立醫療自主計畫 簽署破5千人

2018-10-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕為了讓人生最後一程走得有尊嚴，市府衛生局推動「預立醫療自主計畫」（ＡＣＰ），今年至今簽署人數已超過五千人，較二○一三年推動之初成長兩倍，其中五十歲以上簽署人數佔了廿四％；衛生局簡任技正黃翠咪表示，以往醫院推動ＤＮＲ（不施行心肺復甦術），家屬常面臨無法抉擇的掙扎，ＡＣＰ則是自己做主，預立安寧緩和醫療及ＤＮＲ，讓生命走得更有尊嚴。

不做無意義急救 病患安寧離世

黃翠咪說，對於某些病患像是僅剩幾個月生命或癌末病人，住院過程常常碰到需要插管、ＣＰＲ、電擊、注射強心針等急救，若是不同意這些急救程序，病人可能立刻往生，但簽署急救往往只是讓病人痛苦延續而已，因此對於類似病患醫院會推動ＤＮＲ，讓病人安寧地離開人世，不做無意義的急救，但家屬面臨抉擇時，總在不捨與放手間掙扎。

她說，ＡＣＰ則是拿回醫療主動權，不要等到重病讓家屬為難，目前桃園市各醫院、衛生所及衛生局都有簽署窗口，民眾可選擇接受安寧緩和醫療、ＤＮＲ、維生醫療並註記於健保ＩＣ卡，如果意願改變，只要填寫「撤回預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願聲明書」即可。

已簽署ＡＣＰ的林媽媽說，「如果有一天走到生命盡頭，希望能安詳離開不要插管、不要搶救！」為了不讓兒女苦惱、陷入選擇困難，她選擇預先簽署意願書，註記在健保卡可讓所有人知道她的決定。

讓人生有尊嚴的走完最後一程

衛生局長王文彥表示，末期病人的急救往往不是延長生命，而僅是延長死亡的過程，無論是病人、家屬都備受身心煎熬，簽署ＡＣＰ可以讓人生有尊嚴的走完最後一程，也建議親子間可討論人生最後旅程規劃，提早做好選擇。