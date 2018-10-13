〈北部〉桃園A7合宜宅放流水專管 最快下月啟用

2018-10-13

〔記者周敏鴻／龜山報導〕「桃園機場捷運A7站地區水資源回收中心暨回收水再利用專管」昨天開工，市長鄭文燦表示，內政部全額補助六億一千餘萬元經費，新建「A7站水資源回收中心」與「合宜宅放流水專管排放」兩項工程，其中，放流水專管工程最快十一月能啟用，確保A7合宜宅生活污水不會再排入新北市新莊區。

機捷A7站水資源回收中心 開工

A7合宜宅共有四大社區、四六二三戶，目前入住率約八成，每天產生一一一○噸生活污水，鄭文燦表示，為了避免合宜宅放流水造成新北市民對下游水質的疑慮，桃園市府爭取內政部補助，先興建放流水專管，將原先排入新莊區十八份坑溪、啞口坑溪的合宜宅放流水，改排入桃園市的南崁溪。

放流水專管工程分為用戶端改管工程、加壓井工程與專管工程，同時預埋再生水專管，未來可將A7站水資源回收中心的放流水，供給鄰近工業區使用，達到水資源循環再利用的效益，最快今年十一月就能啟用，確保合宜宅放流水不會再排入新莊區，避免民怨，合宜宅居民也不用再背負罵名。

至於佔地一．九六公頃的A7站水資源回收中心，第一期工程預計二○二○年完工，屆時每天可處理四千噸污水，彌補區段徵收未考量污水處理的缺失。

鄭文燦表示，A7站水資源回收中心依功能劃分為管理中心、水資源回收中心、開放空間等，其中，污水處理的設施將全數地下化，採脫氮且經高級薄膜處理的流程，讓最終放流水的水質達到經濟部水利署公告的再生水標準，以供應華亞科技園區、工三、工四園區的廠商使用。

另，水資源中心的地面將設置智慧公園，除了有管理中心進行智慧監控外，未來通過環教認證後，也會開放民眾參觀或供作學生校外教學的地點。