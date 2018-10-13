〈中部〉盧秀燕 週日將與5都參選人合體

2018-10-13

〔記者蘇金鳳、黃鐘山、張軒哲／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕的競選總部設在大里，將於十四日舉行成立大會，屆時馬英九、吳敦義、王金平都會同台，而當天晚上會在太平舉行六都合體萬人挺燕的造勢晚會，國民黨提名的六都市長參選人都會來，是國民黨近日最大的一場造勢活動，象徵國民黨的大團結，而超級網紅的高雄市長參選人韓國瑜則是首次到台中站台，可預料將會吸引眾多年輕人到場。

國民黨昨日也發布台中巿長選舉民調，指盧秀燕以四十．一％，領先民進黨現任巿長林佳龍的卅三．六％。對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，國民黨所公布的民調，不論是跟林陣營內部民調或是坊間民調差距太遠，林佳龍的民調仍是穩定領先，但是卻不會放鬆，國民黨就是習慣把民調當成文宣手段，看看就好。

前總統馬英九昨日則至大甲輔選，為藍營市議員參選人李榮鴻拉票，攤商及民眾爭相握手、拍照，凍蒜聲不斷。

另外，民進黨籍市議員李天生昨日率多位大里區的里長持海報抗議，指盧秀燕任立委，未替大里提出什麼政見，卻污名化大里，說空污嚴重會影響大里的房地產，要求盧提出好的政見。

對此，盧秀燕競選總部表示，大里的空污情況嚴不嚴重，只要問每一位大里的民眾就會知道，呼籲綠營正視市民感受。