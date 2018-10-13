〈中部〉林佳龍 推進步的台中闖關遊戲

2018-10-13

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍競選官方網站與闖關遊戲「台中的傳說」昨日同步上線，競總指出，玩家只要闖關獲取三支鑰匙，逐一開啟進步的台中，就可開啟寶盒，內有虛擬雞排一萬份兌換券獎勵，讓玩家吃雞排，一邊了解台中的進步。

林佳龍競總發言人謝志忠、江肇國、張雅旻、林尚賢在公布官方網站與闖關遊戲「台中的傳說」記者會表示，官網以「以人為本、市民就是台中的主人的命題」為主軸，透過空品、水利、交通、宜居、產業等頁面，呈現政績與政見，市民可深入了解有興趣的頁面。

謝志忠說，「台中的傳說」由林佳龍市長闖關，以柳川、綠川整治貫穿整個遊戲架構，沿途以市長跳躍闖關來展現國家歌劇院、綠川櫻橋、新盛橋等台中地標，玩家透過捷運、煤減量及花開這三關試煉，來獲取三支寶藏鑰匙，逐一開啟這三年多進步的台中。

江肇國、張雅旻表示，第一關疾風試煉，透過不斷按壓敲打捷運工程，來獲取第一支鑰匙；第二支鑰匙則要通過迷霧試煉，林佳龍空污防制作為改革先鋒，首次躋身全台良好空品前十名；最後一關則是台中世界花博，一起「聆聽花開的聲音」。

林尚賢指出，闖過三關將獲得三支鑰匙開啟寶盒，內有虛擬雞排一萬份兌換券獎勵，可以一邊吃雞排，同時看見這座城巿的進步，這是台中人真正的幸福，大家一起改變台中。