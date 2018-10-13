〈中部〉台中爵士音樂節今登場 葛萊美得主演出

2018-10-13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中爵士音樂節邁入第十六年，今（十三）日在市民廣場登場，演出陣容堅強，邀請了三名葛萊美爵士樂金獎大師，並有來自義大利、阿根廷、荷蘭及宏都拉斯等十四個國家參與，至十月廿一日，共演出五十一場次。

今年爵士音樂節以「花漾爵士Blooming Jazz」為主題，眾星雲集，邀請三位榮獲葛萊美獎的大師加持，包括二○一八新科葛萊美得主、來自阿根廷的國寶級鋼琴大師Pablo Ziegler；擁有神乎其技的薩克斯風技巧、被譽為「邁向葛萊美獎敲磚石」的Eric Marienthal；擅長融合不同文化曲風、最具創造力的跨領域音樂家Bernd Ruf。

還有美國當代最重要的低音提琴演奏大師Rodney Whitaker、曾為美國前總統歐巴馬獻唱的Ashton Moore。

表演舞台延伸至山海屯區

文化局長王志誠表示，今年音樂節以「花漾爵士Blooming Jazz」為主題，結合即將登場的台中花博，除了主場市民廣場及草悟道，表演舞台也延伸至山海屯區，邀請全球各國爵士樂手來台，主舞台市民廣場演出團隊皆表演以花為意象的曲目。

今天首場演出在北屯區大坑經補庫停車場，首次以戶外爵士音樂舞台車形式；港區藝術中心及葫蘆墩文化中心有室內音樂會，皆為在市民廣場演出的國際團隊。

爵士樂團比賽 20日下午決賽

今年也有爵士樂團比賽，首度有國外團隊特地來台參賽，音樂節的國際表演者Ashton Moore、Eric Marienthal以及Bernd Ruf皆受邀擔任樂團比賽的評審，使這場比賽具有國際權威性，廿日下午入圍的隊伍將於草悟道小舞台進行決賽，前三名將在當晚進行演出。

爵士音樂節持續至十月廿一日，因人潮眾多，周邊道路進行管制，詳情可上文化局官網查詢。