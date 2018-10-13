〈中部〉台中站牌貼花博LOGO 搭公車輕鬆遊花博

2018-10-13

〔記者黃鐘山／台中報導〕因應花博人潮，市府推出「台鐵為主、完全接駁」交通攻略，鼓勵多利用火車前往花博園區，為方便遊客搭公車遊花博，在行經園區的公車站牌均張貼花博LOGO，並加註黃色醒目標語，公車動態系統也納入花博公車資訊。

交通局長王義川表示，花博后里及豐原園區分別位於甲后路及圓環北路，原本就有公車行經，外埔園區為新闢園區，交通局已協調鄰近公車路線提供園區接駁服務，包括92、212、213、215及811路公車，花博期間將繞駛外埔園區，並增設外埔園區站。

花博3園區都能搭公車抵達

花博期間三園區都能搭公車抵達，為讓民眾了解花博園區公車路線，行經花博園區公車的站牌皆貼有花博LOGO，並在公車路線圖加註「本路線行經花博園區」黃色醒目標語，便利民眾辨認搭乘。

公車APP 將提供花博公車資訊

台中即時公車動態資訊網頁及台中公車APP也將提供花博相關公車資訊，行經園區的路線及鄰近園區的站位，在公車動態上也特別標示花博LOGO，方便民眾查詢。

接駁車 每班間隔10至15分鐘

免費接駁車方面，交通局安排每班間隔約十至十五分鐘，坐滿即發車，首班車最早為上午八時開車，離園末班車平日最晚為十九時四十五分、假日最晚為廿一時四十五分。市區可在國道一號周邊的向上五權西（台中花市）、秋紅谷、麗寶樂園等搭乘，屯區在台七十四線道路周邊的太原停車場及大里運動公園站搭乘，海線可利用國道三號周邊的外埔停車場、大甲體育場及沙鹿火車站等站搭乘，山城則是在豐原、后里、神岡、麗寶樂園等站搭乘。

為避免大量車潮湧入園區周邊，造成當地交通壅塞，交通局呼籲民眾多搭乘火車、公車、花博免費接駁專車前往園區，可免塞車困擾，也共同響應環保減碳。