〈中部〉遭控虐養白鼻心 農場主獲不起訴

2018-10-13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化「桂園生態農場」遭人檢舉其園區飼養十二隻白鼻心，且有虐待保育類動物之嫌。檢方調查發現，這些白鼻心「吃飽睡好」，健康狀況良好，並無被虐待情事，因此全案偵結不起訴，但是否違反野生動物保育法中「不得飼養」之規定？將函送相關單位查處。

檢方認健康狀況良好無虐待

「桂園生態農場」以生產彩色雞蛋聞名，自然放牧的養殖方式為人稱讚。在今年七月間有人向檢方檢舉，農場負責人蔡桂輝收養白鼻心，警方前往搜查，果然查獲其飼養了十二隻白鼻心，依違反野生動物保育法第十八條、四十二條規定移送法辦。但檢方發現，依第十八條、四十二條規定，是對野生動物有虐待、騷擾之情事，但該農場所飼養的白鼻心，不但籠內有食物與飲水，其健康狀況良好，更無明顯外傷，難以認定白鼻心有遭人虐待、騷擾，因而予以不起訴。

場主︰收留遭檢舉 感覺被陷害

「感覺被陷害！」蔡桂輝表示，當時有一位客人駕駛貨車到農場，車上有十二隻白鼻心（五隻白子），並表示自己養了十幾年不想養了，從報章報導得知桂園農場對動物友善，希望幫忙收養，否則就要載去八卦山丟掉，他原本認為白鼻心是保育類動物而拒養，但客人拿出一篇新聞報導，證明白鼻心已從保育類動物降為一般類，他才安心收養，未料飼養不到一個月，大批警方到農場搜索，指控農場虐待保育類動物。

是否違反野生保育法將查處

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，蔡男所持報導，為農委會依法需在半年前預告的新聞消息，需待今年十一月六日新法上路，飼養才算合法，檢方雖予以不起訴處分，但該農場否違反野生動物保育法中「不得飼養」之規定？將函送相關單位查處。彰化縣府農業處林務暨野生動物保護科科長譚智方說，蔡男雖獲不起訴處分，但將等收到正式資料後會研議適當處置，或請集集特生中心收養這些白鼻心。至於民眾有收養保育類動物，可先向農業處申報，會有專人去處理，就不會有違法問題。