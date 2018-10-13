〈中部〉肥料廠飄惡臭還偷跑 名間新民村抗議

2018-10-13

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣名間鄉新民村從事肥料製造的穩盛公司，因製造過程產生惡臭，引發居民不滿，最近工廠因營運許可到期被環保局停業，但卻在九月廿八日偷跑營運，惹怒地方，昨新民村長陳元樑串聯周邊村落百餘人發動抗爭，先後前往縣府、工廠抗議，環保局在接受民眾陳情後，考量空污影響居民生活，駁回該公司的營運展延許可，才平息民怨。

村長︰營運二年多檢舉70次

新民村長陳元樑表示，工廠附近就是國小，學生因此都不敢到操場運動，甚至今年小一新生僅只有一人，與工廠惡臭有很大關係，居民則因長期空污，身心受到極大影響；民眾說，肥料廠營運二年多，是以廢棄的農、畜廢棄物製作肥料，才會造成難聞惡臭，期間檢舉七十次，但環保局卻只開罰二次，讓人無法接受。

環局︰已罰30萬 駁回展延

南投縣環保局表示，該公司裁罰次數為五次，並非外界指稱的二次，二年來屢被民眾檢舉，環保局則以稽查、輔導等措施要求改善，但業者卻未有具體作為，最近則是工廠的「廢棄物再利用檢核許可」已達二年的審核期限，因還在審查，工廠暫時停業，但業者卻於上月底偷跑營運，才被依廢棄物清理法裁罰卅萬元，昨在接受民眾陳情後，已駁回業者的展延申請。

穩盛︰將提行政救濟

穩盛公司表示，一年前已設異味處理設施，處理過的氣體經過檢驗沒超標，肥料原料則是食品廠污泥或農業廢棄物如香菇太空包，並無動物內臟，工廠已盡力改善，若展延被駁回，將提出行政救濟自救。