〈中部〉肺炎鏈球菌疫苗 雲長者免費打

2018-10-13

〔記者詹士弘、鄭旭凱／雲林報導〕今年的流感疫苗將於十五日開始施打；台塑企業捐贈全國七十五歲以上長者施打肺炎鏈球菌多醣體疫苗多年，今年捐給雲林縣五百廿六劑，而雲林縣政府為了讓民眾提早十年獲得保護，今年自費購買疫苗四千五百卅劑，讓縣內只要年滿六十五歲以上的長者就能接種疫苗。

流感疫苗15日開打

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，每年約十一月下旬即開始進入流感流行季節，流行期可能延長至隔年二、三月，雲林今年度配合中央政策採購成人流感疫苗十六萬八千八百廿劑、幼兒流感疫苗九千劑，十五日起開始施打疫苗，包括衛生所在內，全縣共有一百五十一家合約醫療院所都可接種，直致疫苗用罄為止。

流感疫苗一般於接種後二週才能達到充足的保護力，國小入學前幼兒如未接種過流感疫苗者須間隔一個月接種第二劑，以達到最佳保護效果。

雲林縣長李進勇表示，雲林縣府購買肺炎鏈球菌多醣體疫苗讓設籍雲林縣六十五歲以上之長者皆可接種，如果自費施打，一劑要一千元。

吳昭軍表示， 除校園學童流感疫苗接種由衛生單位與學校協調安排時間，採學校集中接種外，其餘符合資格的民眾可攜帶身分證或兒童保健手冊及健保IC卡（罕見疾病或重大傷病患者須備證明文件）至合約醫療院所或衛生所完成接種。

合約醫療院所名冊可至雲林縣衛生局網站（http://www.ylshb.gov.tw）查詢，或洽詢當地衛生所。