〈中部〉終止6年未刪 嘉縣總預算砍600萬

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會定期會昨閉幕，會中審查嘉義縣政府一○八年度總預算案，最後決議經濟發展處補助嘉縣工商發展投資策進會經費刪減兩百五十萬元、行政處房屋建築養護費刪減三百五十萬元，共刪減六百萬元，經刪減後，歲出為兩百四十三億九千四百萬元，終止嘉義縣政府總預算案連續六年一毛不刪。
議員詹琬蓁發言時，指房屋建築養護費負責修繕縣長官邸等公有房屋，今年經費三百五十萬元，明年預算竟增加五百萬元至八百五十萬元，提議刪減，獲李國勝、蔡奇璋、何子凡、黃嫈珺等議員覆議，李國勝認為許多縣民飽受日前「八二三水災」之苦，家具泡水受損，縣府卻編高額經費修官邸，讓縣民觀感不佳，建議應把增加的五百萬元全刪；副議長陳怡岳、議員林沐惠等人認為此預算有必要。此預算經大會討論後，最後決議刪減三百五十萬元，通過五百萬元。
議會日前聯席審查時，多位議員對經濟發展處編列補助嘉縣工商發展投資策進會八百九十五萬元有意見，認為從未看過工策會開支明細，討論後決議刪減兩百五十萬元為六百四十五萬元，此預算昨依照聯席審查會決議通過。
另，吳思蓉、林于玲、詹黃素蓮等議員認為文化觀光局補助嘉縣文化基金會一千萬元，但議會卻無法監督經費運用，且基金會一年人事費三百萬元，主要活動經費僅一百三十萬元，要求刪減一半為五百萬元；此預算昨進行表決，副議長陳怡岳等十四位議員贊成全數保留，超過在場議員半數，此預算照原編通過。