〈中部〉砸5千萬元整修 古坑綠色隧道下月展新貌

2018-10-13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑綠色隧道公園是雲林知名的觀光休閒景點，每到假日吸引許多民眾前往逛街、野餐，古坑鄉公所配合「古坑綠色隧道交流驛站」啟用斥資近五千萬元重新整修綠色隧道人行道步道、五分車車廂及排水設施，預計十一月以全新風貌呈現。

整修步道、排水設施

古坑綠色隧道為舊台三線，當年為保留兩旁五、六十年的芒果樹，地方請命改道現今台三線，兩旁芒果樹綠蔭蔽天，形成一條綠色隧道，加上周邊大草坪、台糖五分車車廂及假日市集，佔地有三公頃多。

古坑鄉公所主祕林恒斌指出，雲林縣府為推廣地方觀光休閒，提報「雲遊三林—慢食、好行、悠遊居」計畫獲交通部觀光局補助三億二千多萬元，並選定古坑綠色隧道為主推觀光遊憩地區，打造智慧展場、產業行銷為主題的旅遊服務中心「古坑綠色隧道交流驛站」，預計十一月初啟用。

活化五分車廂供拍照

林恒斌表示，配合交流驛站啟用，為綠色隧道提升觀光品質，地方進一步辦理市集改造，計畫內容有路面管線地下化、人行友善環境改造、五分車小舖等，總計約四千多萬元。

林恒斌強調，目前五分車車廂都被攤商當儲藏空間使用，工程將加強車廂漏水、排水改善，將來開放給遊客進到車廂內參觀及體驗，並將火車頭及客車廂空出，讓民眾拍照及參觀，藉此認識台灣小火車在古坑的歷史及復舊。

另外古坑鄉公所也將針對市集攤商的遮陽傘改造，由公部門統一設計樣式及顏色，提升整體市集質感，工程進度順利的話，本月底攤商即可進駐試營運。