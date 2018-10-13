〈中部〉北勢子大片稻田枯萎 疑遭建築基地填土污染

2018-10-13

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉北勢子一大片稻田約三公頃疑似遭污染，二期稻作枯萎，農友質疑，罪魁禍首是一旁建築基地回填土，環保單位昨天下午會勘，採樣檢驗釐清污染源，該建築基地地主承諾，負擔疑似遭污染區檢測費用，至於賠償問題則仍無共識。

民雄鄉北斗村傳災情

由於事態嚴重，嘉義縣農業處長許彰敏強調，該區農作呈枯萎狀，將協同相關單位找出原因並積極整治污染源，避免污染源擴散，同時追蹤稻作污染狀況，必要時禁止上市並焚燬。

昨天下午，環保署南區督察大隊、經濟部工業局、嘉義縣環保局、農業處、民雄鄉公所等單位派員現勘，該建築基地地主、回填物供應商到場說明。

枯稻自基地向外擴散

民雄鄉北斗村長謝志宏表示，日前「八二三水災」發生之前，緊鄰回填建築基地的稻田就零星出現稻作枯萎情形，農友還以為是用藥出問題，八月下旬北勢子降下豪雨後，稻作枯萎狀況愈來愈嚴重，且是從該建築基地向外拓散，大家才驚覺可能是受到污染所致。

謝志宏說，回填物供應商強調「材料一切合乎規定」，但地方質疑供應商捨棄八掌溪疏浚土不用，遠從桃園載來再利用的材料回填，難免啟人疑竇；現場還可看到疑似是污染源的工業底泥，希望相關單位發揮公權力，為農友權益與消費者健康把關，否則這些土地很難再種植，勉強種出來也可能有食安問題。

環保局採樣檢測釐清

該建築基地地主與回填物供應商皆強調合法，表示願負擔稻作枯萎區的檢測費用，至於賠償問題待釐清責任歸屬後再說。嘉縣環保局廢棄物管理科長謝政哲說，回填物供應商強調使用經濟部工業局核可的回填材料，但現場看到農作物受損也是事實，已採樣送驗釐清是否有所關連，如證實是污染源，將依水污染防治法究責，同時要求改善與防治。