〈南部〉黃偉哲打造「台南特有種」攤車 秀農漁特產

2018-10-12

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲的「城市願景館」日前試營運，主打要讓市民體驗未來的台南，但在各種科技體驗之外，一旁的「台南特有種」攤車也擺放現有的農漁特產，之後更會與各區農會合作，擺放特色商品，讓外界看到傳統與創新兼容並蓄的台南。

黃偉哲主打行銷台南豐饒物產

城市願景館內含黃偉哲五大主軸政策，講述文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉、希望家園等台南藍圖規劃，並且用虛擬實境、機器人等科技產品輔助。其中有一台「台南特有種」攤車，擺放在地農漁特產及特色茶，讓訪客看得到、聞得到、喝得到這些濃濃台南味，並且每週更換一次，顯示台南的物產豐饒。

黃偉哲表示，台南是全台灣農戶數最多的縣市，出產許多農漁特產，而各地農會及農友更讓產品多元化，例如芒果乾、白蓮霧茶、虱目魚面膜等，設置攤車除了將這些厲害的商品推廣出去，更要讓市民了解，原來台南有這麼多全台第一。

無黨籍市長參選人蘇煥智昨日則反對導演魏德聖提出在台南後壁重建熱蘭遮城的計畫，強調重建最適合的地點在漁光島，除了結合安平原有的相關產業，更可發展電影產業。對此，文化局長葉澤山表示，漁光島面積不夠大且變更地目曠日廢時，選在後壁能帶動溪北觀光。

國民黨台南市長參選人高思博陣營昨日則發表錄音檔，指控代理市長李孟諺向黃偉哲「報告」市政，違反行政中立。市府及黃偉哲辦公室皆質疑錄音檔來源，並強調市府官員與民代討論公共議題是常態，沒有違反行政中立。